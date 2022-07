BRACCAGNI – Un’auto, nella zona di Braccagni a Grosseto, è sbandata travolgendo un gruppo di ciclisti. Sul posto carabinieri, polizia stradale e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico.

Quattro persone, tre ciclisti ed il conducente del mezzo sono morti nell’ incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all’altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto.