FIRENZE – Spiacevole sviluppo di una lite per la viabilità tra un ciclista e il conducente di un taxi a Firenze, nel viale Amendola, nel pomeriggio di sabato.

Secondo una ricostruzione della polizia il ciclista si è ferito decidendo di rincorrere il tassista ma poi, nella rincorsa, sfondando col suo corpo il lunotto posteriore della vettura. Rimasto così ferito per i tagli causati dai vetri, è andato per le cure al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Nella rincorsa il ciclista potrebbe aver calcolato male la frenata e così ha urtato il taxi finendo per sfondare il vetro posteriore.