VOLTERRA – Al via l’ottava edizione, presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione volterrana, del Corso per Operatore Museale. Il percorso formativo, ormai rodato, vedrà una caratterizzazione dal taglio “attuale ed innovativo – garantiscono gli organizzatori – uno dei pochi esempi in Italia in grado di adottare un’interpretazione del profilo professionale sempre aggiornata, coerente con i nuovi fabbisogni dei musei, sempre più incentrati su competenze transdisciplinari “.

Il corso inizierà nel mese di Gennaio 2024 e” dedicherà una specifica attenzione alle complesse dinamiche di sviluppo del settore tracciandone le traiettorie “. Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con i Musei di Volterra, il Comune e l’Associazione nazionale Musei Enti locali. L’iniziativa si rivolge a un pubblico su scala nazionale e “sarà erogato quasi per intero tramite piattaforma web”. Il corpo docente, concludono dall’organizzazione, è composto da “esperti del settore provenienti dal mondo accademico e delle professioni”.