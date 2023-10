VOLTERRA – Numerosi gli appuntamenti di Volterragusto, storica rassegna enogastronomica nonché vero e proprio scrigno di iniziative legate al territorio ed alla sua cultura.

Alla consueta Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici dell’Alta Val di Cecina, giunta alla venticinquesima edizione, si affianca infatti un nutrito numero di eventi, davvero per tutti i gusti. La manifestazione prenderà il via dal prossimo 21 Ottobre fino al 23, proseguendo successivamente dal 29 Ottobre al 31. Chi vorrà potrà prenotare un’escursione di vigna in vigna, fra il Podere Il Mulinaccio e la Tenuta Monterosola, oppure degustare per le vie del centro i vini della Dodecapoli etrusca. Non mancheranno laboratori per bambini, come quello di pasticceria, col Maestro pasticcere Marco Migliorini ad insegnare come preparare i dolci della tradizione volterrana, oppure focus su realtà affermate, come quella della DOP del pecorino delle Balze Volterrane, il sale di Volterra o l’agnello pomarancino. Le incursioni sul territorio non dimenticheranno funghi e tartufi, mentre la città offrirà, oltre al rodato percorso di eccellenze enogastronomiche del territorio, mostre di arte e fotografia. Un appuntamento da non perdere quindi, quello che vedrà a breve la città animarsi, senza però dimenticare il proprio territorio, vera fonte inesauribile di ricchezze.