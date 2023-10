FIRENZE – “E’ lo strumento individuato come il più idoneo che avrà come mission la realizzazione degli interventi infrastrutturali, l’espletamento delle funzioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative” per la gestione in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Ha preso il via l’iter per l’approvazione della proposta di legge che porterà alla costituzione della Società Toscana Strade spa, attraverso le modifiche alle attuali leggi regionali. L’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli ha illustrato il provvedimento nella seduta congiunta delle commissioni ambiente e affari istituzionali del Consiglio regionale.

L’assessore ha ricordato che la Regione ha affidato alla società Kpmg Advisory uno studio per l’assistenza nell’analisi economico finanziaria e giuridica.

“Si prevede – aggiunge – un corrispettivo annuale pari a 10,7 milioni per il 2024 e 11,3 milioni per il 2025 (coperto con le entrate da sanzioni per oltre 9 milioni l’anno e il ricorso al Fondo speciale per i nuovi provvedimenti legislativi). Kpmg ha effettuato delle previsioni anche sugli scenari di introiti per il pedaggio, che potrebbero variare tra i 14 e i 16milioni all’anno”.

“Lo studio – prosegue – ha dimostrato che questa nuova governance è sostenibile finanziariamente e conveniente economicamente in un’ottica di contenimento delle spese da parte dei soggetti pubblici competenti. Occorre un nuovo paradigma di gestione, anche dal punto di vista economico”. Inoltre, si prevede che la società operi con personale proprio, utilizzando risorse derivanti da concessioni e canoni della Fi-Pi-Li, impianti pubblicitari, riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, come pure da introiti dovuti al pagamento del pedaggio per i mezzi pesanti”.