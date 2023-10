ROMA – Il Parlamento ci riprova per la terza volta. L’aula ha dato infatti il via libera ad una nuova commissione d’inchiesta parlamentare sulle cause del disastro della nave Moby Prince.

I voti a favore sono stati 282, nessun contrario, tre gli astenuti. Si tratta della terza commissione di inchiesta ad essere stata istituita sul disastro, avvenuto la sera del 10 aprile 1991.