FOLLONICA – Intervento concluso nell’argine tra Salcinaia e Cassarello, nei Comuni di Follonica e Scarlino, in provincia di Grosseto.

L’obiettivo è evitare la contaminazione delle acque sotterranee e dei terreni. I lavori di progettazione e realizzazione dell’opera sono stati eseguiti nell’ambito della convenzione sottoscritta tra Regione Toscana e Consorzio di bonifica 5 Toscana costa con un finanziamento regionale di oltre 492mila euro. L’opera, partita a marzo del 2023, ha riguardato la riprofilatura e l’impermeabilizzazione e, nei fianchi dell’argine e nelle sponde del fosso adiacente, dove la pendenza risultava maggiore, è stata prevista l’istallazione di geostuoia rinforzata con rete metallica, alla quale ha fatto seguito l’idrosemina in modo da garantire un’opportuna copertura vegetale.

“Questo intervento – hanno sottolineato il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’ambiente Monia Monni – permette di bonificare un’area che rischiava di inquinare le matrici ambientali e di rafforzare un’opera idraulica riducendo il rischio di alluvioni. Per questo abbiamo messo in campo un intervento importante stanziando circa 500 mila euro. Un ringraziamento va al Consorzio di Bonifica Toscana costa che ha progettato e realizzato l’intervento, dimostrando ancora una volta la sua grande professionalità nel realizzare anche opere che non rientrano strettamente nel lavoro ordinario dei Consorzi”.