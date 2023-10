FIRENZE – La speranza è che l’ombra del terrorismo continui a rimanere lontana dall’Italia. Quindi anche dalla Toscana. Se lo augura anche Eugenio Giani.

“Questo inasprirsi continuo sul piano internazionale – ha evidenziato il governatore – dei riflessi di quella che è effettivamente una guerra fra Israele ed Hamas, crea una situazione di tensione che desta preoccupazione in tutti noi. La pace è il valore fondamentale, e la convivenza fra lo Stato d’Israele e l’autodeterminazione del popolo palestinese sono essenziali”.

Giani ha mostrato interesse per l’ipotesi di San Miniato a Monte, a Firenze, come luogo dove poter ospitare una manifestazione per la pace: “Mi sembra un luogo evocativo – ha detto -, quello giusto per poterla fare. Io ritengo che davvero noi abbiamo tutte le condizioni per poter rivendicare in Toscana lo spirito di pace che dai tempi di La Pira viveva nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il luogo dei colloqui di pace o i congressi per le città gemellate”.