PISA – Cantiere aperto per un altro tratto della Ciclopista del Tramino, a Pisa. Si tratta del collegamento tra tra Porta a Mare e La Vettola, connettendo via Viaccia con l’intersezione di via Livornese, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri.

La fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre e l’opera avrà un costo di 900mila euro, finanziati con i fondi Pnrr. “Il nuovo tratto – ha affermato Massimo Dringoli, assessore comunale alla Mobilità – sarà un percorso più diretto e con meno attraversamenti rispetto a quello attuale su via Vecchia Livornese, che diventerà un tracciato destinato principalmente agli abitanti di La Vettola o, visto che è illuminato, da usare prevalentemente nelle ore notturne. Servirà inoltre a rendere più veloce il collegamento previsto per le sedi universitarie di San Piero a Grado”.