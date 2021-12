SIENA – Una donazione di sangue prima dei doni sotto l’albero. E’ quello che hanno fatto alcuni volontari di Avis Taverne e Arbia che, muniti di cappellino da Babbo Natale, hanno “invaso” il centro emotrasfusionale dell’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per una donazione di massa.

Per loro, venerdì 17 dicembre, una mattinata di solidarietà in attesa delle festività. «Il miglior dono di Natale? Il nostro sangue per il prossimo – ha sottolineato il presidente dell’Avis Taverne e Arbia Umberto Bongini –. Si è rinnovato anche quest’anno un appuntamento solidale a cui non abbiamo mai rinunciato. Un gesto concreto di altruismo il cui valore portiamo con noi sotto le feste natalizie come in tutto l’anno, insito nel dna dei nostri volontari e della nostra storica associazione».

All’appuntamento non è voluto mancare anche il Dottor Giuseppe Marotta, direttore del Dipartimento di Innovazione, sperimentazione e ricerca clinica e traslazionale, e della UOC Immunoematologia e Servizio Trasfusionale dell’ospedale di Siena.

