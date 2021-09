FIRENZE – «Ancora una vittima sul lavoro, un’altra perdita inaccettabile. Non c’è più un minuto da perdere, il tempo è davvero scaduto. L’imperativo per tutti adesso è: accelerare per mettere fine a questa strage».

A dirlo in una nota la vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agroalimentare, Stefania Saccardi, sull’incidente mortale avvenuto ieri a Pontasserchio (Pisa), nel quale ha perso la vita un agricoltore di 54 anni. «Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore – aggiunge Saccardi -. Siamo di fronte a un bilancio drammatico che davvero non lascia più spazio alle parole. Tra Governo e sindacati c’è stato, proprio in questi giorni, un primo accordo sul tema della sicurezza sul lavoro, con l’indicazione di interventi concreti per arginare questa sempre più intollerabile situazione». Per Saccardi «è la strada giusta, ma è assolutamente necessario che questo processo si traduca subito in provvedimenti, azioni, risorse e investimenti su formazione e prevenzione perché sia sostenuta una volta per tutte un’autentica cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro come un paese civile deve pretendere di avere».