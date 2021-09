FIRENZE – Su questo palco ha proposto decine di suoi spettacoli e su questo palco, per una sera, torna ad aleggiare il suo spirito libero e irriverente. La stagione 2021 del Teatro Niccolini di Firenze s’inaugura lunedì 4 ottobre nel ricordo di Paolo Poli: “Sempre fiori mai un fioraio” è lo spettacolo di Pino Strabioli dedicato a un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza e il coraggio che lo hanno reso unico. Inizio ore 19,30.

Lo spettacolo

Accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini e dai video di Edoardo Paglione, l’attore e regista Pino Strabioli tratteggia un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale: l’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura… Tranche de vie che Strabioli ha raccolto nel corso di una serie di pranzi con Paoli Poli, nello stesso ristorante, alla stessa ora, nell’arco di due anni. Pino Strabioli ha immortalato questi momenti nel libro “Sempre fiori mai un fioraio” (Rizzoli) per poi farli uscire dalle pagine e portarli sulle scene. I due sono stati legati per anni da rapporti professionali oltre che da una profonda amicizia.