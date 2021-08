TOSCANA – Immerso in una piscina vista colline, con occhiali da sole e sottofondo musicale di ‘Bella Ciao’: appare così l’attore Anthony Hopkins in un video postato sul suo profilo Instagram con la didascalia “Under the Tuscan sun. La bella Italia”. Al termine del breve filmato Hopkins urla ‘sono italiano’ e canta ‘Bella Ciao’.