SIENA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Siena hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari (2 in custodie cautelari in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 2 agli obblighi di dimora) emessi dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Siena, su richiesta della Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze emerse dall’indagine diretta e coordinata dal sostituto procuratore Siro De Flammineis, per le ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.