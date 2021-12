FIRENZE – Una imponente opera esposta sul sagrato della Misericordia di Firenze, ispirata dai sacrifici delle persone durante il lockdown del 2020. A realizzarla il dicomanese Carlo Ciucchi Picchio.

L’istallazione realizzata in corten e altra cinque metri, sarà esposta fino al 7 gennaio 2022 e rappresenta un albero di Natale rovesciato, una spirale che ricorda i gironi dell’Inferno di Dante, con due cerchi sulla vetta simbolo dell’amore universale e alla base un richiamo al vaccino anti Covid-19 che proprio un anno fa iniziava a essere somministrato.

La scultura è stata installata in piazza della Repubblica a Dicomano alla vigilia di Natale del 2020 ed è rimasta esposta per tutto il periodo delle festività. Sarà collocata definitivamente a Dicomano dopo un tour nei Comuni della Provincia di Firenze.