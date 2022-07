SIENA – Giovedì 7 luglio le urne resteranno aperte dalle 9 alle 17. Il primo turno delle elezioni per il nuovo rettore dell’università di Siena porterà a votare quasi 1700 persone.

Tra docenti, studenti e dipendenti a tempo indeterminato, i cui voti individuali vengono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti. La procedura elettorale si svolgerà con voto on line. Per consentire la massima partecipazione sarà inoltre allestita una postazione presso il palazzo del rettorato dell’Università di Siena, in via Banchi di sotto. Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, intesa come maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Le date delle eventuali seconda e terza votazione sono stabilite per il 13 luglio e il 19 luglio. Per succedere a Francesco Frati sono in lizza Sonia Carmignani, Francesco Dotta e Roberto Di Pietra.