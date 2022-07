CAPANNORI – Capannori, in provincia di Lucca, è la prima città d’Italia certificata ‘Rifiuti zero’ in Europa.

Il Comune guidato da Luca Menesini ha ottenuto la certificazione europea secondo lo standard di certificazione di Zero waste cities di Mission zero academy (Miza) e il supporto dell’organizzazione no-profit Zero waste Italy, ottenendo l’accreditamento di 4 stelle su 5, il risultato più alto, si spiega dall’amministrazione, “ottenuto dai Comuni certificati. Il rilascio della certificazione è avvenuto dopo un audit svoltosi nei giorni scorsi in Comune al quale era presente, tra gli altri, la coordinatrice di Mission zero academy, Kaisa Karjalainen”.