FIRENZE – Le domande di borsa di studio per le tre università toscane per l’anno accademico 2024/25 sono poco più di 24 mila. In linea con gli anni precedenti: 10.033 a Firenze, 9.761 a Pisa e 4.371 a Siena.

Fra le pratiche pervenute sono 5.908, circa il 25% delle richieste totali, quelle presentate da stranieri con famiglia residente all’estero di cui 5.438 comprensive anche dell’istanza di posto alloggio.

A questo si aggiunge l’attrattività di soglie Isee più alte e borse più “pesanti” adeguate all’inflazione previste dal bando scaduto da pochi giorni. L’indicatore della situazione economica equivalente è infatti passato a 27mila euro (da 25mila) e l’indicatore della situazione patrimoniale a 60mila (da 57.187,53). In media gli importi delle borse aumenteranno del 5,4%. Nella fascia intermedia di reddito Isee, la borsa varrà 7.016 euro per le/i fuori sede (dai 6.657 dello scorso anno), 4.100 euro per le/i pendolari (da 3.890 euro), 2.828 euro per chi studia “in sede” (rispetto ai 2.683 euro dell’anno accademico 2023/2024).

Altro fattore positivo che si è registrato nell’anno accademico appena trascorso è stato l’esaurimento delle graduatorie del posto alloggio in tutte e tre le sedi di Firenze, Pisa e Siena dove si trovano le residenze universitarie del DSU Toscana. Dunque, per effetto dello scorrimento delle liste determinato dai progressivi inserimenti nelle case dello studente nel corso dei mesi dalla pubblicazione della graduatoria ed alcune rinunce dei soggetti convocati, sono state soddisfatte tutte le richieste degli iscritti agli Atenei toscani in possesso dei requisiti reddituali e di merito idonei ad ottenere il beneficio.

Il 30 settembre verranno pubblicate le graduatorie provvisorie con i nominativi dei beneficiari delle opportunità offerte dall’Azienda quali il contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana.

