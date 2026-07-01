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FIRENZE – Un uomo è stato trovato morto questa mattina nei pressi dei binari della stazione di Firenze Statuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi di legge.

Secondo le prime indagini, la vittima è un sessantaduenne che, sempre in base agli accertamenti iniziali, sarebbe stato travolto da un treno intorno alle ore 6 nei pressi della stazione. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali responsabilità o cause che abbiano portato all’investimento.

L’episodio ha provocato ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: Rete Ferroviaria Italiana ha segnalato rallentamenti a partire dalle 6:15 in prossimità proprio di Firenze Statuto per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. La situazione è entrata in graduale ripresa dalle 7:55, con ritorno alla regolarità delle corse alle 8:30. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno registrato ritardi fino a 50 minuti.

Le indagini proseguono; la Polfer e la Procura di Firenze coordineranno gli ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente.

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