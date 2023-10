SESTO FIORENTINO – “Quando ci sarà presentato un piano industriale lo esamineremo con la migliore disponibilità possibile”. Non si sbilancia il ministro Adolfo Urso sul futuro dell’ex Gkn.

Anzi, avverte: “Ci vuole un piano che sia sostenibile nel tempo, perché ovviamente nell’utilizzare le risorse pubbliche dobbiamo essere molto attenti”.

Urso, presente a Sesto Fiorentino (Firenze) all’evento ‘This is the Future’ organizzato da Eli Lilly Italia, ha parlato poi della situazione di Piombino. “Stiamo lavorando, come sapete, a rendere compatibili gli investimenti di un gruppo indiano Jindal con quelli di un altro investitore straniero: sono ore decisive”, ha evidenziato il ministro, che quindi ha spiegato: “A Piombino noi stiamo lavorando per rendere possibili investimenti stranieri nel settore primario della siderurgia italiana alla quale non vogliamo assolutamente rinunciare, anzi, che vogliamo rafforzare nel tragitto che ci porta a rendere più autonoma sul piano strategico l’Europa in questi settori primari di particolare importanza per tutta l’industria italiana”.