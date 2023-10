FIRENZE – Nei prossimi due anni Eli Lilly Italia è pronta a investire 750 milioni. L’annuncio è stato fatto nel polo produttivo di Sesto Fiorentino (Firenze).

Risorse che portano 1.4 miliardi i fondi italiani della multinazionale americana negli ultimi vent’anni. “Un impegno storico che guarda al futuro – hanno affermato dall’azienda – quando, entro il 2025, si stima che Lilly contribuirà al Pil italiano con 1,5 miliardi di euro grazie anche all’attivazione di oltre 6.000 posti di lavoro attraverso un effetto moltiplicatore sugli oltre 1.500 impiegati dell’azienda nel Paese grazie alle sue attività, secondo uno studio di The European House Ambrosetti”.

Il sito produttivo toscano è uno dei più grandi e innovativi stabilimenti per la produzione di farmaci da biotecnologie in Italia. Trasformato nei primi anni Duemila in un sito con un focus sui prodotti parenterali e sui dispositivi medici per il portafoglio di prodotti Lilly per il diabete, il sito di Sesto è approvato da diverse agenzie regolatorie, tra cui l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e la Food and drug administration (Fda) degli Stati Uniti, ed esporta il 95% della sua produzione in oltre 60 Paesi del mondo.