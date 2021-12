FIRENZE – Sono 750 i bambini protagonisti del primo giorno di campagna vaccinale anti Covid in Toscana per la fascia 5-11 anni. Di questi 176 saranno vaccinati all’hub del Mandela Forum: a ieri le prenotazioni sul portale regionale per questa fascia di età erano 16802.

Nella regione la campagna vaccinale interesserà 215mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità: il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Pfizer pediatrico a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Al Mandela la mascotte della campagna è Pimpa, la cagnolina bianca con grandi pallini rossi nata dalla matita di Altan. A conclusione del ciclo vaccinale, e dunque quando sarà stata somministrata la seconda dose di richiamo, è stato spiegato dalla Regione, i bambini riceveranno in dono un gadget, una calamita colorata proprio della Pimpa.

L’iniziativa vede la collaborazione di Unicoop Firenze che ha fatto da tramite con il fumettista Altan, che si è reso subito disponibile anche per il suo legame con l’ospedale pediatrico Meyer. «Sono grato ad Altan – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani – per la sua generosa disponibilità e per avere subito manifestato il suo pieno sostegno a questa campagna, che abbiamo curato in ogni dettaglio». «Chi fa squadra vince – ha aggiunto l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini -. Per la Toscana non è un modo di dire, ma il tratto distintivo di una intera comunità». Per l’assessore a welfare e educazione del Comune di Firenze Sara Funaro «è importante sensibilizzare i bambini e le famiglie sulla campagna vaccinale e lo faremo attraverso le scuole». «Il nostro impegno – ha detto Daniela Mori di Unicoop Firenze – al fianco della Regione Toscana per la lotta al Covid è scostante: dalle misure di sicurezza prese nei nostri punti vendita fin dall’inizio della pandemia alla realizzazione lo scorso giugno del primo hub vaccinale toscano». Tra i partecipanti anche il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori e il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello.

Vaccini ai bimbi tra 5 e 11 anni, il generale Figliuolo torna in Toscana per l’avvio della campagna