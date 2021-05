ISOLA DEL GIGLIO – Anche l’isola del Giglio (Grosseto) sarà Covid free: la Asl rende noto che ci sarà «vaccinazione diffusa per tutti gli abitanti il 21, 22, 23 maggio».

Prosegue così la campagna vaccinale nelle isole della Toscana, che ha già interessato Capraia (Livorno). In azione medici e infermieri della Marina Militare e medici dell’Asl Toscana Sud est. Saranno vaccinati i residenti, i domiciliati e i lavoratori stagionali e permanenti del Giglio e anche dalla minuscola e semi-disabitata isola di Giannutri, che ancora non sono stati immunizzati. Due i punti vaccinali messi a disposizione dal Comune: le scuola di Giglio Castello e Giglio Porto.

Tre giorni per completare la vaccinazione

La Asl ha già provveduto nei mesi scorsi a vaccinare gli over 80 delle due isole. «In linea con il progetto dedicato alle piccole isole voluto dal Generale Figliuolo, ci siamo mossi subito per la copertura vaccinale nelle isole di nostra competenza – spiega Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud est – In tre giornate porteremo a compimento la vaccinazione di tutti gli abitanti di Giglio e Giannutri nell’interesse della loro salute e nella speranza che questi incantevoli luoghi tornino a essere meta di turisti».

Sindaco Ortelli: «Isola in sicurezza e in grado di affrontare la stagione estiva con maggiore serenità»

«C’è soddisfazione – afferma il sindaco del Giglio Sergio Ortelli – perché su questo progetto stavamo lavorando da tempo e oggi finalmente vediamo concretizzarsi il nostro sforzo. Le nostre due isole saranno messe in sicurezza ed in grado di affrontare una stagione estiva con maggiore serenità. Ancora una volta il sistema della collaborazione tra enti, e tra questi ringrazio il Generale Figliuolo, ha condotto ad un grande e tangibile risultato. Invito i cittadini a prenotarsi».