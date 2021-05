CAPRAIA – Cominciano domani le operazioni per rendere Capraia isola Covid free con l’arrivo intorno alle 11 dei medici della Marina militare e gli operatori sanitari della Asl livornese per vaccinare i 187 abitanti che, al netto degli over 80 e dei fragili ai quali è già stata somministrata la prima dose il 25 aprile, costituiscono la popolazione del piccole comune che parteciperà all’operazione isole Covid free.

A riferirlo è la sindaca di Capraia Marida Bessi. Sarà somministrato il vaccino Johnson o Pfizer e tutto si dovrebbe esaurire nella stessa giornata o al massimo concludersi sabato. Con Capraia, la più lontana dalla costa toscana tra le isole dell’Arcipelago, e le Eolie domani parte il piano di vaccinazione per le isole minori annunciato dal commissariato per l’emergenza Covid.

Giani: «Iniziativa che ci lascia ben sperare in un’estate in cui si possa ritornare a viaggiare in sicurezza»

«E’ una notizia che ho accolto con molto piacere e di cui ho ringraziato personalmente il generale Figliuolo per avere inserito Capraia tra le isole minori ‘Covid free’ – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani -. L’ho chiamato al telefono per esprimere il mio apprezzamento su questa iniziativa, che ci lascia ben sperare in un’estate in cui si possa ritornare a viaggiare in sicurezza, dando di nuovo slancio al turismo. La Toscana farà la sua parte, al massimo delle sue possibilità, per sostenere qualsiasi iniziativa del Governo, che vada in questa direzione. Soltanto unendo le forze possiamo realmente ripartire e ottenere il meglio per i nostri cittadini».

Presto anche Giglio e Giannutri Covid free

Tra le prossime isole minori toscane, che diventeranno ‘Covid free’ ci saranno a breve anche le isole del Giglio e di Giannutri, in provincia di Grosseto, di competenza territoriale della Asl sud est, che ha già provveduto a vaccinare gli over 80 e le persone a elevata fragilità.

