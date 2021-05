SIENA – Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il primo trimestre 2021con un utile di 119 milioni di euro, a fronte di una perdita di 239 milioni dello stesso periodo del 2020. E’ quanto comunica la banca senese nella nota sui risultati al 31 marzo.

Aumento di capitale confermato ma slitta a fine 2021 o in primo semestre 2022

La banca precisa anche che «al momento le stime di rafforzamento patrimoniale per 2,5 miliardi di euro non sono state riviste, in attesa di conoscere gli esiti degli stress test» in programma a luglio e che «in attesa degli sviluppi delle interlocuzioni con Dg Comp, si ritiene che l’operazione di rafforzamento patrimoniale inizialmente ipotizzata per il terzo trimestre 2021, possa avvenire nel quarto trimestre del 2021 o nel primo semestre del 2022».

