FIRENZE – Sono riaperte da oggi le prenotazioni con il vaccino AstraZeneca. A renderlo noto la Regione Toscana.

Possono prenotare i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell’ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio.