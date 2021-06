SIENA – 4mila appuntamenti per la somministrazione del vaccino Covid spostate. Succede nei territori dell’Asl Toscana Sud Est (Siena, Arezzo e Grosseto).

L’Azienda Usl Toscana sud est raccomanda a tutti i cittadini che devono vaccinarsi in questa e nella prossima settimana a controllare con attenzione i propri sms, per verificare l’eventuale arrivo di una comunicazione sullo spostamento della data del proprio appuntamento. «Si raccomanda altresì – si legge in una nota dell’Azienda – , per evitare ogni disguido, di accedere al portale prenotazione e cliccare su “Ristampa promemoria”, verificando così i dati corretti del proprio appuntamento».

I motivi dello slittamento

In questi giorni, spiega l’Azienda, sono stati infatti programmati circa quattromila spostamenti di date, a seguito in particolare della modifica degli appuntamenti per le seconde dosi da 21 a 40 e poi 42 giorni, con la conseguente necessità di riorganizzare in alcuni casi i centri vaccinali per ottimizzarne l’operatività. A tutti i cittadini interessati è stato inviato un sms con il nuovo promemoria e un altro verrà inviato a tre giorni dall’appuntamento. In alcuni casi si procederà anche con telefonate singole per avvertire le persone. In caso di dubbi, è possibile contattare il numero verde 800432525 fornendo il proprio codice fiscale per conoscere la data dell’appuntamento per la vaccinazione.