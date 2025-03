Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA – Dalla collaborazione tra la Proloco di Colle Val d’Elsa, CryptoBears e The Florence Crypto Engagement prende vita, venerdì 28 marzo, il “Valdelsa Blockchain Day”, un evento territoriale dedicato all’innovazione tecnologica e alle sue applicazioni concrete, con l’obiettivo di rendere accessibile e comprensibile a tutti il mondo della “blockchain”, tecnologia diventata famosa negli ultimi anni per alcune sue applicazioni.

Non si tratta solo di un’occasione di approfondimento teorico, ma di un vero e proprio laboratorio di idee per favorire l’informazione sulle nuove tecnologie ed i campi di applicazione che stanno prendendo campo.

“Investire sull’ informazione tecnologica è oggi un atto politico e sociale – sottolinea l’assessore allo sviluppo digitale Valerio Peruzzi –. Il Valdelsa Blockchain Day nasce con l’intento di avvicinare la cittadinanza ed il territorio Valdelsano a un mondo nuovo in forte espansione, che spesso percepiamo poco chiaro e distante da noi, ma che invece sta dimostrando tutte le sue possibilità. Ringrazio per l’impegno tutti gli organizzatori che in questi mesi si sono attivati per invitare i massimi esperti ed hanno scelto Colle per iniziare questo bellissimo percorso”.

Colle di Val d’Elsa diventerà teatro di un evento dove sarà possibile esplorare le implicazioni economiche e sociali della blockchain, evidenziando i pro e contro di progetti già attivi nei vari settori pubblici e privati. La giornata prevede una mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori, e poi dalle 15 l’evento principale con speaker ed esperti da tutta Italia che potranno partecipare anche ad un aperitivo di networking finale. L’evento sarà un’occasione concreta per acquisire strumenti, visioni e contatti, diventando parte attiva della rivoluzione digitale che sta cambiando il nostro presente.

Per ulteriori dettagli e per conoscere il programma completo dell’iniziativa: https://www.theflorencecryptoengagement.com/blockchain-day-valdelsa/