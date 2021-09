VALDICECINA – In Alta Valdicecina (Pisa) sbarca il primo festival interamente dedicato agli appassionati dell’outdoor e del turismo a cielo aperto.

Si tratta della prima edizione di una manifestazione tutta dedicata all’outdoor, con una tre giorni di escursioni a piedi e in bici in una delle zone più suggestive della Toscana. Protagoniste del festival, saranno la zona geotermica e le riserve naturali di Berignone e Monterufoli-Caselli.

A dare il via alla manifestazione, un trekking di 3 giorni da Pomarance al mare (24-26 settembre) e nel pomeriggio del 24 ecco la presentazione della Villa di Monterufoli con un breve tour panoramico alla scoperta delle foreste di bonsai e di specie rare presenti nella Riserva di Monterufoli. Sabato 25 settembre saranno due gli appuntamenti dedicati al trekking: uno nella zona geotermica di Sasso Pisano con le sue terre fumanti e il museo della Geotermia di Larderello, e l’altro tra Volterra e Montecatini Valdicecina, con i loro straordinari panorami, mentre i bikers si diletteranno in una “biciclettata” nella Foresta di Berignone. Anche l’ultimo giorno non sarà da meno: domenica 26 settembre è in agenda la festa dei Parchi, con l’apertura e la presentazione della nuova gestione della Fattoria di Caselli, escursioni, e una visita guidata al borgo di Canneto.

Il gran finale sarà alla Rocca Sillana, antico fortino che domina l’intera Valdicecina e che sarà visitabile all’ora del tramonto. Per gli addetti ai lavori, in programma il convegno ‘Itinerari unici nella Toscana che non ti aspetti’, il 24 settembre alle 10 al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, durante il quale verranno illustrati i progetti di valorizzazione delle Riserve Naturali della Valdicecina e gli itinerari della App Valdicecinaoutdoor. A seguire, alle 15, la presentazione della Villa di Monterufoli. Per partecipare agli eventi la prenotazione è obbligatoria, così come il Green Pass. Per prenotare è necessario contattare il consorzio turistico di Volterra al numero 0588-86099 o via mail, scrivendo a info@volterratur.it.