SIENA – E’ stato individuato e denunciato per incendio colposo per il rogo divampato ad Asciano nei giorni scorsi. L’uomo si trovava al lavoro in un cantiere edile per la ristrutturazione di un podere e «con imperizia e negligenza, aveva provveduto a bruciare residui derivanti dalla propria attività lavorativa» che ha causato l’incendio, si legge in una nota dei Carabinieri Forestali di Siena.

Per le operazioni di spegnimento e bonifica sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche 4 elicotteri regionali ed oltre quaranta squadre di volontari A.I.B. L’ area interessata dalle fiamme è risultata pari a 133 ettari, tra terreni incolti, pascoli, colture agrarie e bosco. L’incendio ha costituito un pericolo per la pubblica incolumità in quanto nella zona risultano presenti diverse unità abitative e strutture ricettive.L’attività tecnico/investigativa dei Carabinieri Forestali è ancora in corso, in particolare con riferimento alla quantificazione del danno forestale ai fini sanzionatori. Inoltre verranno ricercate ulteriori fonti di prova atte a meglio circostanziare la dinamica dell’evento ed eventuali ulteriori profili di responsabilità.