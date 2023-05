GROSSETO – “Purtroppo l’incontro non ha portato alcuna novità significativa come ci saremmo aspettati”.

Gian Luca Fè, segretario generale di Femca Cisl Grosseto, non nasconde la preoccupazione dopo l’incontro in Regione su Venator. “È necessario essere concreti e assumersi delle responsabilità importanti sia dalla parte della Regione che dall’azienda. Francamente, è arrivato il momento di dire che tutto questo è inaccettabile”.

Per il segretario Femca Cisl, “Venator nonostante la situazione difficile del mercato globale e il costo dell’energia ha ribadito la volontà di investire sul territorio. Ma nonostante questo si andrà verso uno stop totale dell’attività. Come organizzazione sindacale abbiamo chiesto che, se proprio non si potrà evitare la fermata, l’azienda faccia di tutto per ridurre i tempi il più possibile”.

In causa è stato quindi chiamato il governo toscano: “Ora la Regione deve dare certezze sui tempi delle autorizzazioni e l’azienda deve presentare un piano di investimento concreto e dettagliato di breve e medio periodo e progetti rapidi per le discariche definitive. Altrimenti – ha concluso Fè – continueremo a fare proclami che non cambieranno il dramma personale e collettivo che i lavoratori affrontano”.