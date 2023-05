FIRENZE – Una ciambella di salvataggio per Firenze. A lanciarla Massimo Torelli, uno dei promotori dei quesiti referendari della campagna ‘Salviamo Firenze’. Promossa a gennaio e che si pone l’obiettivo di arrivare a 10mila firme.

“Il 29 maggio, negli spazi dell’Sms di Rifredi, chiameremo i cittadini di Firenze a un’assemblea preparatoria di lancio della campagna di raccolta firme che, quasi certamente, inizierà i prossimi 9 e 10 giugno”, ha spiegato Torelli. Il referendum coinvolge anche gli studenti dell’Università di Firenze. L’intera iniziativa è sostenuta anche da Sinistra Progetto Comune e M5s che hanno autenticato le firme necessarie per avviare l’iter.

Il collegio degli esperti nominato dal Consiglio comunale di Firenze per analizzare l’ammissibilità dei quesiti sta completando la sua attività. Come sottolineato da Paolo Solimeno, del team di avvocati del comitato, “l’interlocuzione con il collegio degli esperti sta procedendo in maniera positiva e questo ci conforta per la qualità dei quesiti proposti”.