ISOLA D’ELBA – Si è fermata al 36,65% l’affluenza per il referendum consultivo per l’allungamento della pista dell’aeroporto dell’Isola d’Elba. Non è stato così raggiunto il quorum a Campo nell’Elba (Livorno).

L’affluenza infatti è stata del 36,65% (hanno votato in totale 1.392 cittadini su 3.798 aventi diritto) e i voti non sono stati sufficienti per raggiungere la soglia prevista dal regolamento comunale, più del 50% degli aventi diritto, fissata dunque a 1.900 votanti. Potevano votare i residenti nel comune di Campo dell’Elba dove c’è lo scalo aeroportuale.