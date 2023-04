PISA – Non ce l’ha fatta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita venerdì davanti all’ospedale di Pisa.

Il decesso è avvenuto alle 23,40 di ieri a conclusione delle procedure di accertamento della morte cerebrale. La squadra mobile di Pisa ha sottoposto a fermo un suo paziente, diventato il suo assassino, Gianluca Paul Seung, 35 anni.

L’ipotesi di reato a carico dell’uomo è quella di omicidio premeditato.

Gianluca Paul Seung era stato collocato in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019. È quanto emerge dalle indagini che hanno evidenziato come l’uomo “nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno, elementi che trovano conferma nell’analisi dei social media dell’indagato”. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che contestano all’uomo la premeditazione, Seung avrebbe tentato l’agguato già dal giorno precedente ma Barbara Capovani non c’era.