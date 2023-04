COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Dal 3 al 13 maggio torna l’appuntamento con “Abbiccì Leggiamo Insieme”, il festival di promozione della lettura di Colle di Val d’Elsa (Siena) alla sua terza edizione.

La proposta di eventi delle due settimane di festival è particolarmente varia, sia per l’offerta dedicata alle scuole che per le iniziative pomeridiane aperte alla cittadinanza; è l’A.P.S. Centro Collaterale, associazione culturale che da anni collabora con la Biblioteca Comunale “M. Braccagni” nella promozione della lettura, ad aver studiato e proposto il ricco programma di “Abbiccì”.

“La finalità – sottolinea l’assessore all’istruzione Serena Cortecci – è quella di sottolineare l’importanza della lettura in tutte le sue forme, permettendo a bambini, ragazzi e adulti di sperimentare l’importanza di questa attività attraverso il diretto confronto con autori, artisti e lettori professionisti”.

Per quanto riguarda le scuole troviamo eventi dedicati ad ogni ordine e grado: si parte il 4 maggio con lo spettacolo Le canzoni di Rodari per le scuole dell’Infanzia per poi proseguire con un incontro tra i ragazzi della secondaria di primo grado con l’illustratore Matteo Gubellini. La settimana successiva troveremo invece nomi di spicco della narrativa per ragazzi, sempre per la scuola secondaria di primo grado: l’8 maggio Beniamino Sidoti e Sara Marconi e il 9 maggio Anna Sarfatti. Il 10 e l’11 maggio l’artista e fumettista Takoua Ben Mohamed dialogherà con i ragazzi delle scuole superiori (I.I.S. Roncalli di Poggibonsi e scuole superiori di Colle di Val d’Elsa). Il 12 maggio, a conclusione degli eventi per le scuole, i lettori Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo terranno una lettura-spettacolo delle Fiabe Italiane di Italo Calvino per gli alunni delle scuole primarie. Tutte le attività per le scuole saranno programmate di mattina.

Ricchezza e varietà caratterizzano anche gli eventi aperti alla cittadinanza: si parte il 3 maggio con la presentazione dell’ultimo libro della linguista Vera Gheno, per poi proseguire con due reading, uno il 4 e uno il 5 maggio di Matteo Gubellini e dello scrittore Mauro Covacich. Il 6 tornano gli eventi dedicati ai bambini: dopo un laboratorio di Origami nel primo pomeriggio verrà proiettato il film Fantastic Mister Fox (tratto dal romanzo Furbo signor volpe di Roald Dahl).

La seconda settimana si apre lunedì 8 maggio con un laboratorio su gioco e didattica a cura di Beniamino Sidoti per poi proseguire il 10 maggio con un workshop a cura di Takoua Ben Mohamed su diritti, fumetti e graphic journalism. Giovedì 11 invece Alfonso Cuccurullo e Alessia Canducci terranno un laboratorio di lettura ad alta voce. Il 12 maggio lo scrittore Lorenzo Marone presenterà il suo ultimo libro, per concludere il 13 maggio con un laboratorio di teatro kamishibai a cura di Alice Leone e della Libreria l’Ornitorinco di Colle di Val d’Elsa, seguito da un concerto in collaborazione con l’associazione Mosaico. Tutte le attività rivolte alla cittadinanza si svolgeranno nel pomeriggio.

Luoghi chiave del festival Abbiccì saranno gli spazi delle scuole, il Teatro del Popolo e Piazza Unità dei Popoli.