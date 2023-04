FIRENZE – Negli ultimi cinque anni, in provincia di Firenze, ha chiuso uno sportello bancario su 4, cioè 137 sportelli su 546. A stabilirlo il report dell’ufficio studi della Fisac-Cgil, su dati di Bankitalia, secondo cui dal 2011 ad oggi si registrano 296 sportelli in meno in tutta la provincia, una contrazione pari al 42%, e si registrano tre Comuni senza più uno sportello bancario (Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite e San Godenzo, per un totale di 13.237 residenti).

Sul territorio i prestiti al settore industriale tornano quelli del 2011 (attorno a 4 miliardi e mezzo) e sono rimasti pressoché costanti nel decennio, mentre si registra invece una contrazione per il settore delle costruzioni (dai quasi 3 miliardi del 2011 agli 897 milioni di dicembre 2022), e nel terziario un calo del 12% (da 9,24 miliardi a 8,14 miliardi). I depositi, intanto sono cresciuti del 79%, da poco meno di 20 miliardi nel 2011 a oltre 35 miliardi e mezzo di fine 2022, di cui 6 miliardi negli ultimi 3 anni.