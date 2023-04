PISA – Si è svolta a Pisa la Giornata della solidarietà, promossa dall’Associazione di Volontariato Nicola Ciardelli Onlus in collaborazione con il Comune di Pisa, per commemorare il Maggiore Nicola Ciardelli, a 17 anni dall’attentato di Nassiriya in cui perse la vita. All’iniziativa hanno preso parte anche quest’anno molti bambini e studenti sui lungarni cittadini per assistere all’aviolancio in ponte di Mezzo e agli altri eventi in programma.