PISA – “Pisa dovrà affrontare in futuro nuove e inedite sfide, in un contesto internazionale sempre più difficile da interpretare. Occorrono le intelligenze di tutti e uno spazio dove ognuno possa sentirsi valorizzato. Per quanto mi riguarda io ci sono”.

Il Sindaco di Pisa Michele Conti, ha aperto ieri il ‘laboratorio politico’ in vista delle elezioni amministrative del 2023 con un occhio al centro e al civismo, oltre le compagini partitiche che lo hanno sostenuto fino ad ora. Un centinaio le persone presenti all’iniziativa di presentazione di ‘Pisa al centro’ a cui il primo cittadino si è rivolto sottolineando di “aver bisogno di tutti per proseguire il lavoro. Da oggi parte un processo di confronto e di ascolto per condividere idee nell’interesse della città”.