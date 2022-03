VOLTERRA – La città di Volterra (Pisa) ha accolto con una grande cerimonia l’arrivo del nuovo vescovo, monsignor Roberto Campiotti, nominato da Papa Francesco lo scorso gennaio.

Il vescovo è stato accolto dal sindaco di Volterra Giacomo Santi, dai sindaci della Diocesi, dalle autorità civili e militari, da vescovi e cardinali toscani. La cerimonia ha visto partecipare un bagno di folla, con fedeli arrivati da ogni parte della Curia Volterrana. “Ringrazio il sindaco per avermi accolto in questa città che ora sarà la mia nuova casa – ha detto il nuovo Pastore della Chiesa Volterrana dal palco allestito in piazza dei Priori – sono qui per annunciare il Vangelo al cuore di ogni uomo che lo desideri e sarò il servitore di tutti per guadagnare a tutti Cristo”.

Ordinazione episcopale per Monsignor Roberto Campiotti vescovo di Volterra

Il nuovo vescovo ha poi celebrato la sua prima liturgia eucaristica nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il sindaco di Volterra ha donato al vescovo Campiotti un libro in alabastro.