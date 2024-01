FIRENZE – Sara Funaro si presenta alla città nella veste di candidata del centrosinistra per le prossime comunali a Firenze.

Un evento, quello del prossimo 19 gennaio, che gli organizzatori hanno deciso di chiamare ‘Insieme’ perché “è il modo che mi rappresenta, non esiste una sola donna al comando ma c’è un gruppo con cui lavorare, portare avanti quelle che sono idee, programmi e azioni. ‘Insieme’ può assumere tanti significati: insieme con i cittadini, il partito, la coalizione, per combattere il centrodestra. Sarà un evento in cui parlerà della visione che ho della Firenze del futuro”.