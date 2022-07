PRATO – Enrico Letta “ha un mandato pieno per fare un lavoro di cucitura con chi ci sta. Penso che la linearità, la coerenza, la trasparenza con cui il Pd si è mosso in questo ultimo periodo con il segretario Letta sia premiata e sarà premiata dagli elettori”. Lo ha detto il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, sulla possibilità per il Pd di ricucire l’alleanza con Italia Viva in vista delle prossime elezioni.

“Continuando su questa strada – ha aggiunto – penso che si possa davvero toglierci delle belle soddisfazioni in fase elettorale. Questo significa anche confrontarsi con chi è accanto a noi, con chi ha condiviso o può condividere questo percorso sapendo che c’è chi lo ha voluto interrompere e chi invece ha l’idea di partire da un’agenda di cose da fare, ampliandola con le nostre priorità e i nostri valori, è un altro campo di gioco”. Per Biffoni con “questo mondo è giusto provare un dialogo, è giusto provare fino in fondo a trovare un punto di accordo senza snaturare il percorso assolutamente pulito, lineare, preciso che il Pd ha compiuto finora”.