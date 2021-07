SAN QUIRICO D’ORCIA – Sulle tracce del Sommo Poeta tra versi della Divina Commedia, spettacoli e cenni storici. Venerdì 16 e sabato 17 luglio tappa a San Quirico d’Orcia per “M’incammino con Dante”, a cura dell’associazione L’Agresto nell’ambito della rassegna ‘Siena con gli occhi di Dante’ e spettacolo dedicato al Canto XVI a cura di Associazione Arte in scena.

Il programma

Venerdì 16 luglio è in programma il tragitto da Buonconvento a San Quirico d’Orcia lungo la vecchia Cassia. In tutte le fermate si incontreranno storici e si ascolteranno recitazioni della Divina Commedia. La partenza è alle ore 14,30 dal Castello di Tricerchi con soste alla Fattoria Caparzo, Torrenieri e dalle ore 16,30 cammino dal ponte sul torrente Tuomo, passando per Abbadia, fino al centro di San Quirico d’Orcia dove ci sarò la visita ai gioielli d’arte del paese. In serata (ore 21,30) è in programma lo spettacolo nel Giardino Nilde Iotti. Sabato 17 luglio partenza da San Quirico d’Orcia alle ore 10 verso Vignoni alto (Chiesa San Biagio) per proseguire poi verso Castiglione d’Orcia e Abbadia San Salvatore.

Sempre sabato 17 luglio nella Collegiata di San Quirico e Giuditta è in programma lo spettacolo “Dell’arte contagiosa”, da un’idea e con Marina Mariotti (ore 21 – ingresso gratuito). Lo spettacolo è un viaggio artistico-letterario-figurativo-teatrale realizzato con i Canti della Commedia Dantesca, che nella tappa sanquirichese sarà dedicato al Canto XVI della Divina Commedia “I violenti contro Dio, natura e arte”.

Per info: tel 3472517702 www.associazionearteinscena.it mail arte@marinamariotti.it