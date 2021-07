SIENA – Itinerari guidati sulle tracce del Sommo Poeta lungo la via Francigena nel Senese. Prende il via il 12 luglio ‘M’incammino con Dante’ con otto appuntamenti a cura dell’associazione L’Agresto. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna ‘Siena con gli occhi di Dante’.

Il percorso

Attraversando i comuni della provincia senese, spiega una nota, l’obiettivo è di riscoprirli e valorizzarli con gli occhi del poeta fiorentino. Il percorso si articola in otto tappe.

Dopo la partenza da San Gimignano, si attraverseranno centri storici importanti e patrimonio dell’umanità come Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Siena, Buonconvento, Torrenieri, San Quirico, Bagno Vignoni, la Val D’Orcia con Castiglione, Gallina, Abbadia San Salvatore, Proceno e infine Radicofani. Appuntamento con Siena il 14 luglio, alle 18, alle Logge del Papa con al rievocazione storica di attori e figuranti in costume con la declamazione di canti della Divina Commedia. A seguire presentazione del calendario delle visite guidate di ‘Siena con gli occhi di Dante’ in compagnia di figuranti in costume.