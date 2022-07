FIRENZE – La Regione Toscana mette a disposizione di imprenditori vinicoli, attraverso due bandi, risorse europee per 20 milioni di euro destinate sia ad ammodernare le cantine, attraverso investimenti per la riqualificazione delle strutture di trasformazione e stoccaggio del prodotto (9 milioni), che ad azioni e campagne per la promozione del vino toscano nel mondo (oltre 11,3 milioni).

Per il bando investimenti le domande potranno essere presentate dall’1 agosto al 15 novembre e per il bando promozione dall’8 luglio all’11 agosto. “Vogliamo sostenere i nostri agricoltori ed imprenditori del vino in un momento così duro per tutto il settore agricolo – spiega in una nota la vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi – crisi energetica, caro-materie prime e siccità stanno mettendo a dura prova le aziende, per cui è ancora più importante il nostro intervento per aiutare chi vuol comunque continuare a migliorare la qualità del prodotto toscano ed a farla conoscere ed apprezzare nel mondo”. Per Saccardi “l’effetto combinato delle due misure da una parte migliora il processo di produzione del vino in cantina attraverso il rafforzamento delle dotazioni aziendali, dall’altra sostiene le iniziative di internazionalizzazione delle imprese attraverso gli aiuti per la promozione verso i Paesi extra europei e i Paesi emergenti, che rappresentano nuove frontiere da conquistare e possibili nuovi sbocchi di mercato”. Prosegue inoltre l’azione della Regione per il rinnovamento del “vigneto Toscana”, attraverso la liquidazione dei saldi degli aiuti relativi alle annualità scorse, relative soprattutto alla ristrutturazione e alla riconversione delle superfici vitate.