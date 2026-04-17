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FIRENZE – Oggi l’Accademia dei Georgofili ha conferito il titolo di “Accademico aggregato” al Dott. Roberto Rappuoli, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali dell’Istituzione.

L’attività svolta e il percorso di formazione

Rappuoli, laureato in Chimica Farmaceutica e con un Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Biomateriali, ha sviluppato un percorso professionale che unisce competenze scientifiche, visione imprenditoriale e impegno istituzionale. La sua attività si è svolta prevalentemente nel settore farmaceutico e agroalimentare, sia in ambito manageriale, tra cui l’attuale ruolo presso Podere Forte, sia attraverso iniziative imprenditoriali radicate nel territorio, tra cui la fondazione del Birrificio San Quirico e del Liquorificio della Val d’Orcia, realtà che valorizzano le eccellenze locali e promuovono un modello produttivo legato alla qualità e all’identità dei luoghi.

Gli incarichi pubblici e associativi

Accanto all’impegno imprenditoriale, Rappuoli ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e associativi: è stato Sindaco di San Quirico d’Orcia, Presidente dell’Unione dei Comuni Amiata–Val d’Orcia, Presidente di CNA Agroalimentare Toscana e CNA Agroalimentare Nazionale, rappresentando il settore nelle principali sedi istituzionali. Rappuoli ha inoltre guidato Terrecablate come Presidente e Amministratore Delegato e oggi è Presidente di Centria Gas, società del Gruppo Estra impegnata nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture energetiche. E’ accademico dei Fisiocritici e membro del consiglio direttivo.

Il riconoscimento conferito oggi all’interno dell’Accademia dei Georgofili si inserisce in un percorso professionale e umano caratterizzato da attenzione al territorio, innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari.

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