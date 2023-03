VOLTERRA – Il 20 Febbraio scorso l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini ha risposto per iscritto all’interrogazione posta da Silvia Noferi, consigliere regionale 5 Stelle, riguardo alla questione pediatrica volterrana.

Chiusura totale, da parte della Regione, a reperibilità pediatrica notturna e osservazione breve pediatrica, temi su cui il Difensore Civico regionale si era espresso per ben due volte. A sostegno di questa determinazione viene portato il Decreto Balduzzi. Nessuna apertura neanche sulla richiesta di ripristino del servizio pediatrico sulle ore diurne. Il servizio dunque continuerà, almeno stando a quanto fa intravedere la Regione dalla sua risposta all’interrogazione, con l’attuale configurazione oraria, articolata su sole quattro ore nei feriali.

Riguardo alla selezione per pediatri, la nota allegata alla risposta della Regione, ricorda che solo un medico avrebbe deciso finora di accettare l’incarico a Pontedera, ma non chiarisce se la graduatoria continuerà a scorrere e soprattutto, se sarà proposta come sede anche quella di Volterra.