ROMA – “Ho avuto modo di rappresentare al Governo tutta la preoccupazione per la vicenda Whirlpool in generale e per la produzione del senese in particolare, in merito alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali”.

Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti deputato di FDI che aggiunge “il governo ha assicurato la massima attenzione alla vicenda dell’accordo fra il gruppo turco Arcelik e Whirlpool soprattutto per quanto riguarda l’aspetto del mantenimento delle produzioni in Italia e i livelli occupazionali.

Ho avuto conferma che Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, come già comunicato lunedì stesso, incontrerà nei prossimi giorni l’azienda e i potenziali investitori”.