Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Metti sotto la celebre torre pendente un divo hollywoodiano e il risultato è una promozione turistica inaspettata e globale.

Così è successo a Pisa con Will Smith in posa nella classica foto del turista in visita in piazza dei miracoli che si scatta la foto a reggere la torre.

Arrivato in città con destinazione Forte dei Marmi per la serata al Big Art festival, l’attore non ha voluto mancare al più classico degli appuntamenti. “Troppo vicino alla torre per non fare la mia parte per aiutarla a mantenerla verticale!”, ha scritto sulla sua pagina Instagram seguita da quasi 68 milioni di followers. Tantissimi i commenti e quasi 1 milione i Mi Piace al post che è diventato subito virale controbuendo alla promozione della città.

Poi, passeggiata sui Lungarni e pranzo al ristorante “La Pergoletta”.