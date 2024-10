AREZZO – Il pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, la talentuosa musicista polacca Weronika Dziadek alla viola per la prima volta ad Arezzo e il prodigio cinese LiLa al violoncello, insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra e l’Orchestra dell’Arezzo Youth Music Festival “under 35”.

Saranno loro i protagonisti del concerto inaugurale in programma per sabato 5 ottobre ore 19 al Teatro Petrarca di Arezzo di “Youth Music Festival”, la rassegna diretta dallo stesso Zanon e arrivata alla sua V edizione che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della musica classica ai più giovani.

Danza e musica si incontrano in un concerto speciale che propone il Concerto per violino No. 5, RV 253 “La tempesta di mare”, l’arrangiamento per viola e violoncello del Concerto per due violoncelli RV 531 e il Concerto per violino e violoncello, RV 547 di Vivaldi e il Trio per archi No. 5, Op. 9 No. 3 di Beethoven – su quest’ultimo brano i due ballerini si esibiranno su una coreografia realizzata appositamente per il Festival da Valentino Zucchetti del Royal Ballet di Londra, primo coreografo italiano a creare pezzi per il Royal Ballet e già creatore di una coreografia sulle musiche de L’uccello di fuoco danzata da Roberto Bolle.

La rassegna, che propone quattro concerti fino a domenica 27 ottobre, è accompagnata da una serie di incontri nelle scuole della città, tenuti dallo stesso Zanon; è nata dalla volontà di creare un progetto musicale per attrarre i ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica e per proporre Arezzo come punto d’incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra Marjorie Layden, presidente della World Ethic and Leadership Foundation (WEL Foundation) e Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio.

info: www.fondazioneguidodarezzo.com – discoverarezzo.ticka.it