CASCINA – Il premio Nobel Giorgio Parisi è stato l’ospite d’eccezione che ha aperto il ciclo ‘Sguardi nel Futuro’ dell’Università di Pisa, in occasione della celebrazione dei 20 anni dell’esperimento Virgo e del suo fondamentale contributo alla rivoluzione dell’astronomia gravitazionale e multimessaggera.

“E’ straordinario come in appena 20 anni di attività scientifica (e a meno di 10 anni dalla scoperta delle onde gravitazionali), le osservazioni delle antenne gravitazionali Virgo e LIGO abbiano rivoluzionato il nostro modo di studiare l’Universo e i fenomeni cosmici più estremi – ha dichiarato il direttore di EGO, Massimo Carpinelli – Si tratta davvero di una nuova astronomia, per cui la comunità scientifica sta già progettando infrastrutture di ricerca, adeguate al potenziamento dei rivelatori e alla velocissima crescita del numero di ricercatori coinvolti. L’esperienza dei pionieri di questo settore, come quella di EGO e Virgo, è decisiva per costruire basi solide al futuro dell’astronomia gravitazionale e multimessaggera, e naturalmente, per la grande impresa europea di Einstein Telescope”.